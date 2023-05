Z woli kpt. Jerzego Widejko „Jureczek" sztandar III Wileńskiej Brygady Armii Krajowej trafił do Wojska Polskiego

- Człowiek żyje tak długo, jak trwa pamięć o nim. Ta dzisiejsza nasza skromna uroczystość dotycząca przekazania sztandaru jest realizacją woli śp. kpt. Jerzego Widejko pseudonim „Jureczek", najmłodszego żołnierza III Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Podczas naszych spotkań w Olsztynie, Morągu, gdy odwiedzał Brygadę, wielokrotnie mówił, że chciałby, aby sztandar trafił do Wojska Polskiego. Dzisiaj ta wola się realizuje, dzisiaj przyjmujemy ten sztandar i chciałbym, aby ten sztandar był głosem i symbolem ludzi, którzy walczyli o wolność i niepodległość, przelewali krew podczas II wojny światowej w obronie wolności, niepodległości i walczyli za nas - mówił gen. Mirosław Bryś i dodał - Chciałbym, żeby ten sztandar oprócz sztandarów jednostek wojskowych, które towarzyszą jednostkom podczas oficjalnych uroczystości był znakiem i niewypowiedzianym słowem, które symbolizuje tych wszystkich, którzy przelewali krew w obronie naszej Ojczyzny.

Generał Bryś dodał również, że przekazywany sztandar nawiązuje do całej tradycji. - Tworząc Brygadę przyjęliśmy sztandar III Wileńskiej Brygady Armii Krajowej od Koła z Sopotu. Ten sztandar towarzyszył 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej do czasu aż otrzymała sztandar nadany decyzją Prezydenta RP. W rozmowach z śp. kpt. Widejko wybrzmiała jego wola, że gdy on odejdzie z tego świata, ten sztandar trafi w ręce Wojska Polskiego - mówił szef CWCR.