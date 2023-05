Z Wawelu na Skałkę. Tłumy na procesji ku czci Świętego Stanisława. Krakowska tradycja, która sięga XIII wieku

Przypomniał o tegorocznej rocznicy 770 lat od kanonizacji św. Stanisława w Asyżu. Do miejsca kanonizacji we wrześniu wyruszy pielgrzymka Metropolii Krakowskiej.

- Naszą dzisiejszą uroczystością włączamy się, jak od wieków, najpierw w świętą procesję z Katedry Wawelskiej prowadzącą nas tutaj, na to miejsce święte, pełne nie tylko wzruszeń, ale także zobowiązań, które nam pozostawił męczennik z XI wieku. Te zbierane doświadczenia poprzednich pokoleń, na których zbudowana jest nasza tożsamość to największy skarb, który chcemy tutaj na tym świętym miejscu w sobie odnowić, na nowo ożywić, na nowo zobaczyć, ile zawdzięczamy tym charyzmatom, które reprezentował święty pasterz biskup Stanisław - powiedział podczas homilii ks. biskup Jan Kopiec.

Procesja ku czci świętego Stanisława - głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej - przechodzi co roku ulicami Krakowa, z Wawelu do klasztoru oo. Paulinów na Skałkę, w niedzielę przypadającą w oktawie uroczystości św. Stanisława. Uczestniczą w niej zawsze m.in.: biskupi z całej Polski, jak i z innych krajów, hierarchowie, zgromadzenia zakonne, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci uczelni, setki wiernych. W procesji niesione są relikwie polskich świętych, przede wszystkim św. Stanisława.

„Grób św. Stanisława jest nie tylko pełnym harmonii i elegancji wytwornym dziełem sztuki - to także od przeszło siedmiu stuleci niemy świadek wzlotów i upadków narodu i państwa polskiego” - pisze…

Tradycja ta sięga XIII wieku. Procesja na Skałkę jest obecnie częścią obchodów ku czci św. Stanisława, którego święto przypada 8 maja. Procesja ku czci św. Stanisława jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele, w kazaniach na Skałce padają co roku ważne słowa. Wygłaszający je sięgają po istotne, aktualne tematy m.in. społeczne, nawiązują do sytuacji w kraju. Coroczna procesja wyruszająca ze wzgórza wawelskiego i msza św. na Skałce są okazją do modlitwy za Ojczyznę i za Kościół w Polsce.