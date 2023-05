Z Wawelu na Skałkę. Procesja ku czci Świętego Stanisława. Krakowska tradycja, która sięga XIII wieku

Uroczysta procesja z udziałem Episkopatu Polski wyruszyła z Wawelskiego Wzgórza o godz. 9, a zakończyła się na Skałce, gdzie przy ołtarzu Trzech Tysiącleci, rozpoczęła się uroczysta Msza Święta.

- Podczas Eucharystii za przyczyną św. Stanisława, biskupa i męczennika, będziemy prosili dobrego Ojca, który jest w niebie o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny Polski. O budowanie przez nią życia społecznego i narodowego na niewzruszonych fundamentach dekalogu, obydwu przykazań miłości, a szczególnie na prawdzie i wzajemnym poszanowaniu. W czasie tej Eucharystii będziemy również modlili się o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy, a także pokój dla całego świata, o Boże Błogosławieństwo dla nas wszystkich - powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Przypomniał o tegorocznej rocznicy 770 lat od kanonizacji św. Stanisława w Asyżu. Do miejsca kanonizacji we wrześniu wyruszy pielgrzymka Metropolii Krakowskiej.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. biskup Jan Kopiec, biskup senior Diecezji Gliwickiej, wierny czciciel św. Stanisława i profesor nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła.

- Naszą dzisiejszą uroczystością włączamy się, jak od wieków, najpierw w świętą procesję z Katedry Wawelskiej prowadzącą nas tutaj, na to miejsce święte, pełne nie tylko wzruszeń, ale także zobowiązań, które nam pozostawił męczennik z XI wieku. Te zbierane doświadczenia poprzednich pokoleń, na których zbudowana jest nasza tożsamość to największy skarb, który chcemy tutaj na tym świętym miejscu w sobie odnowić, na nowo ożywić. Na nowo zobaczyć, ile zawdzięczamy tym charyzmatom, które reprezentował święty pasterz biskup Stanisław - powiedział podczas homilii ks. biskup Jan Kopiec.

W procesji brali udział przedstawiciele wspólnot parafialnych Archidiecezji Krakowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami, parafie i instytucje, którym patronuje św. Stanisław, zakony żeńskie i męskie, dzieci i młodzież, studenci, szkoły katolickie, duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia katolickie, bractwa i ruchy, asysty procesyjne w strojach regionalnych, ludzie nauki i kultury, przedstawiciele krakowskich wyższych uczelni, władze państwowe i samorządowe oraz wielu krakowian i pielgrzymów.

Procesja ku czci świętego Stanisława - głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej - przechodzi co roku ulicami Krakowa, z Wawelu do klasztoru oo. Paulinów na Skałkę, w niedzielę przypadającą w oktawie uroczystości św. Stanisława. Uczestniczą w niej zawsze m.in.: biskupi z całej Polski, jak i z innych krajów, hierarchowie, zgromadzenia zakonne, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci uczelni, setki wiernych. Niesione są w tej procesji relikwie polskich świętych, przede wszystkim św. Stanisława.

COMPONENT {"params":{"id":"24835099"},"component":"single_article"}

Tradycja ta sięga XIII wieku. Procesja na Skałkę jest obecnie częścią obchodów ku czci św. Stanisława, którego święto przypada 8 maja. Procesja ku czci św. Stanisława jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele, w kazaniach na Skałce padają co roku ważne słowa. Wygłaszający je sięgają po istotne, aktualne tematy m.in. społeczne, nawiązują do sytuacji w kraju. Coroczna procesja wyruszająca ze wzgórza wawelskiego i msza św. na Skałce są okazją do modlitwy za ojczyznę i za Kościół w Polsce.

Św. Stanisław ze Szczepanowa był biskupem krakowskim. Według przekazów kronikarzy zginął w Krakowie na Skałce 11 kwietnia 1079 r. śmiercią męczeńską, skazany przez króla Bolesława Śmiałego na śmierć przez rozczłonkowanie, a przyczyną był zatarg z władcą. Kanonizacja męczennika odbyła się 8 września 1253 w Asyżu. Dokonana została przez papieża Innocentego IV, który w bulli wydanej z tej okazji polecił obchodzić święto św. Stanisława w dniu 8 maja. Uroczystość podniesienia relikwii świętego i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce odbyła się 8 maja 1254 roku. Szczątki św. Stanisława spoczywają w trumnie-relikwiarzu w katedrze wawelskiej.

COMPONENT {"params":{"source":"nm","show_thumbnails":true,"prev_id":"17539331"},"component":"gallery"}

Procesja ku czci św. Stanisława przeszła trasą: ul. Podzamcze – Stradomska – Krakowska – Augustiańska – Skałeczna.

W czasie przejścia procesji został wyłączony ruch tramwajów na ulicach: Kapelanka, Monte Cassino, Dietla (od mostu Grunwaldzkiego do ul. Starowiślnej), św. Gertrudy, Stradomskiej i Krakowskiej. Tramwaje kursowały trasami objazdowymi. Uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Podziemny Wawel jeszcze w tym roku!

COMPONENT {"params":{"video_id":"40889"},"component":"video"}

COMPONENT {"params":{"is_photo":"1","ids":[24800469,24811665,24810337,24622873,19154979,24762297]},"component":"selected"}