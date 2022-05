Z taką nalepką wjedziesz do stref czystego transportu. Jakie informacje się na niej znajdą?

Rok produkcji pojazdu i rodzaju paliwa to nie wszystkie informacje, które znajdą sie na specjalnej nalepce, uprawniającej do wjazdu do stref czystego transportu. Oto jakie informacje jeszcze się na niej znajdą:

czy została wydana w związku z wyłączeniem ustalonym przez radę gminy w uchwale o ustanowieniu strefy czystego transportu

nazwę gminy ustanawiającej strefę czystego transportu

numer rejestracyjny pojazdu

znak drogowy D-54 (oznaczenie SCT).

Informacja o odbiorze nalepek będzie podana w późniejszym terminie, przed wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu.

Obecnie Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie zakończył przyjmowanie ankiet, a także spotkania warsztatowe z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami. Kolejnym etapem konsultacji społecznych będą dyżury telefoniczne, które będą dostępne dla mieszkańców przez cały następny tydzień.