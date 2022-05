Z pragnienia spokoju i piękna. Nowa płyta jazzowego klarnecisty Jerzego Mazzola - "Być"

Zaczynał jako nastolatek, grając w trójmiejskich grupach punkowych. Być może dlatego, kiedy sięgnął po jazz, prezentował wyjątkowo niepokorne podejście. W latach 90. stał się jedną z najważniejszych postaci sceny „yassowej”. Rewolucjonizowała ona podejście do jazzu, nasycając go elementami innych estetyk: od folku do rocka. Swój talent objawił w pełni, działając w takich grupach, jak Kury, Miłość czy Arhythmic Perfection. Współpracował z niezliczoną ilością artystów – m.in. z Kazikiem Staszewskim z Kultu.