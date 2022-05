Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Trener reprezentacji Polski też przyjechał do Krakowa ZDJĘCIA

Dwudniowa impreza odbyła się w kompleksie sportowym na nowohuckich Suchych Stawach. Byli tacy, którzy od początku walczyli o zwycięstwo – i możliwość zagrania 14 czerwca na PGE Narodowym. Jednak dla wielu zespołów już sam udział w finale wojewódzkim był wielką sprawą.

- Wyjechałyśmy o 5.30, po drodze zabierałyśmy jeszcze drużynę z Leśnicy – relacjonowała Magdalena Dunajczan-Dolata, nauczycielka ze szkoły w Niedzicy. - Dziewczyny bardzo przeżywały to, że się tutaj znalazły. Ja uważam, że każdy udział w zawodach jest jak 20 lekcji wuefu. Kiedy trafiamy na drużyny lepsze, tak jak tutaj, to dzieci widzą, że trzeba ćwiczyć, trzeba się angażować. Ja im tłumaczę, że z lepszym zespołem możemy przegrać, ale walczymy do końca, nie zniechęcamy się. I przede wszystkim dobrze się bawimy.

O pozytywny nastrój uczestników świetnie dbał DJ Ucho, czyli Dariusz Ślęzak. W rozgrzewaniu publiki doświadczenie ma ogromne, to m.in. wodzirej z konkursów skoków narciarskich w Zakopanem. W Krakowie całe dwa dni był na posterunku: zarządzając sprawną organizacją zawodów (toczących się na 12 małych boiskach), ale przede wszystkim sypiąc żartami, z ekscytacją komentując wydarzenia podczas najważniejszych meczów.