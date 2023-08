Z Oświęcimia do Krakowa Wisłą pływano już przed wojną. Do tych tradycji nawiązuje pasjonat z Brzeszcz. Zdjęcia współczesne i archiwalne Bogusław Kwiecień

Takie m.in. jednostki pływały przed drugą wojną Przemszą i Wisłą. Na obu rzekach można było spotkać także kajakarzy, łódki i drewniane galary transportujące węgiel i inne towary ze Śląska w głąb kraju Zbiory MOKSiR w Chełmku Zobacz galerię (18 zdjęć)

Zwolennicy dalszego użeglownienia Wisły przekonują, że rejsy turystyczne Oświęcimia do Krakowa to realne projekty. To nie byłaby żadna nowość. Statki, tramwaje wodne i galary pływały tu przed II wojną światową. Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia archiwalne oraz współczesne z rejsów po Wiśle z Oświęcimia do Krakowa i dalej.