Z nowej stacji w Krakowie pociągi w końcu dojadą do Skawiny Arkadiusz Maciejowski

Już od 12 grudnia pociągi Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej zaczną zatrzymywać się na stacji Kraków Bonarka, by dojechać m.in. do Skawiny. Podróż potrwa zaledwie kilkanaście minut. W tzw. godzinach szczytu komunikacyjnego pasażerowie będą mogli skorzystać z przynajmniej dwóch połączeń na godzinę. Dla przykładu pociąg odjedzie o godz. 06.06 a następny o 06.23. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak prezentuje się ta nowa stacja.