"Z miłości do mody" w krakowskich kinach od 25 lutego. Subtelna opowieść o pięknie pracy ludzkich dłoni

Pracująca dla Christiana Diora Esther pragnie zakończyć swoją karierę głównej krawcowej w wielkim stylu. Ostatnia nadzorowana przez nią kolekcja ma być ukoronowaniem jej dotychczasowych dokonań. Pewnego dnia zostaje okradziona w metrze przez dwudziestoletnią Jade – zbuntowaną dziewczynę, której w życiu daleko do luksusów symbolizowanych przez markę Dior. Esther, mimo początkowego uprzedzenia, dostrzega w złodziejce wielki modowy talent. Zamiast wezwać policję –postanawia zaopiekować się Jade i proponuje jej pracę w swojej pracowni krawieckiej.

W filmie „Z miłości do mody” zaglądamy do pracowni luksusowego krawiectwa haute couture, w której szyje się suknie na wybiegi i na specjalne zamówienia. Termin haute couture chroniony jest przez francuskie Ministerstwo Kultury i Komunikacji, a domy mody posługujące nim obowiązuje szereg reguł. Dotyczą one nie tylko określonej ilości pracowników i modelek oraz posiadania dwóch pracowni (w jednej powstają garnitury a w drugiej suknie), ale także samej techniki – kreacje szyte są ręcznie i przedstawiane w ramach co najmniej dwóch kolekcji na przestrzeni roku.