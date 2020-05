Z maseczką wśród zwierząt. Pierwsi odwiedzający zaglądają już do małp i flamingów w krakowskim zoo. Są małe słodziaki!

FLESZ - Co posadzić, by nie podlewać

Obok zawsze robiących wrażenie: słonia, żyraf, tygrysa, a także uwielbianych przez odwiedzających zoo pingwinów, teraz można tutaj oglądać także urocze niedawno urodzone zwierzęta. To między innymi pięć młodych arui, owiec grzywiastych – pierwsze z nich przyszły na świat trzy tygodnie temu, a ostatnie w ubiegłym tygodniu. W naturze arui zamieszkują tereny północnej Afryki, góry Atlasu.

Ptaki w zoo obecnie znoszą jajka i je wysiadują. Za około dwa tygodnie mogą się pojawić np. małe ibisy i warzęchy – dorosłe siedzą teraz na jajach.

W krakowskim zoo w Lesie Wolskim żyje prawie 1500 zwierząt reprezentujących ok. 270 gatunków.

W ponownie otwartym dla zwiedzających ogrodzie zoologicznym kasa jest czynna w godzinach 9-17.30. Zwiedzanie jest możliwe do godz. 18.30. Zoo zachęca do zakupu biletu online (na stronie internetowej www.bilet-zoo.pl), który można wykorzystać od dnia otwarcia zoo dla zwiedzających do 31 października 2020 roku.