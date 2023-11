Z magią trzeba uważać! "Kajtek czarodziej" - ekranizacja powieści Janusza Korczaka w kinach od 3 listopada

- „Kajtek Czarodziej” to niezwykle uniwersalna opowieść, która nadaje się i dla młodszych, i dla starszych. Na tle współczesnego kina młodzieżowego wyróżnia się przede wszystkim poprzez pokazanie ponadczasowych wartości, takich jak braterstwo, uczciwość czy prawda. Widzowie zobaczą, na co w dzisiejszym świecie warto stawiać oraz w co inwestować swój czas i energię - mówi Grzegorz Damięcki.