Z Krakowa będzie można dojechać pociągiem do słonecznej Chorwacji Arkadiusz Maciejowski Barbara Kubica-Kasperzec

Z Krakowa będzie można dojechać pociągiem do Chorwacji. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał przewoźnikowi RegioJet zgodę na dostęp do polskiego odcinka torów. Składy dojadą ze stolicy Małopolski do Splitu.