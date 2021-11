Z Cashem nawet Andora nam niestraszna! MEMY po meczu reprezentacji Polski Memy

Matty Cash zadebiutował, Robert Lewandowski strzelił kolejne dwa gole, a Wojciech Szczęsny znów puścił babola - to najważniejsze wieści po meczu eliminacji mistrzostw świata, w którym Polska pokonała Andorę 4:1. Przed naszą reprezentacją w poniedziałek mecz na Stadionie Narodowym o pietruszkę z Węgrami. A ponieważ Grzegorz Krychowiak nie lubi takich spotkań, przez cały mecz z Andorą robił wszystko, by dostać żółtą kartkę eliminującą go z tego występu. I udało się! Obejrzyjcie memy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE