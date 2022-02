Z aptek zniknęło kilkanaście popularnych leków. Powód? Trafiły na czarną listę Głównego Inspektora Farmaceutycznego 22.02

W ostatnich dniach do listy leków, które wycofał Główny Inspektorat Farmaceutyczny, dołączyły kolejne produkty. Jeżeli kupiłeś te lekarstwa i masz je w swojej apteczce, to lepiej z nich nie korzystaj. One mogą zaszkodzić zdrowiu, a nawet być groźne dla życia. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Pixabay/zdjęcie poglądowe