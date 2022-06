"Yang" i "Ennio" na przedpremierowych pokazach w krakowskich kinach Kika i Agrafka

Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, spokojne życie. Na co dzień towarzyszy im android Yang, który niczym starszy brat opiekuje się dziewczynką. Gdy przyjaciel córki nieoczekiwanie ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go do życia.

Próbując naprawić Yanga, odkrywa coś, co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata android prowadził własne, sekretne życie, którego najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dysku wspomnień. Poznając najbardziej wyjątkowe chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z nimi pod jednym dachem.

"Yang" to nowy film pochodzącego z Koeri Południowej amerykańskiego reżysera, który pracuje pod pseudonimem "Kogonada". Główną rolę w jego nowym dziele zagrał Colin Farrell.