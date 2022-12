"Xmas" - nowa piosenka i teledysk krakowskiej youtuberki znanej jako XANSANA

„Xmas” zaskakuje wachlarzem nieoczywistych rozwiązań, na które artystka zdecydowała się w procesie komponowania. Piosenkę cechuje udane połączenie specyficznego bitu, prostych wersów – bezpośrednio przywołujących zwyczaje i sytuacje polskich świąt, tj. oglądanie dobrze znanego filmu („Kevin w domu znowu będzie sam”) czy podkradanie przez dzieci wypieków („Mama upiekła w kuchni keks /Kazała zostawić go na święta”) - oraz rozbudowana linia melodyczna z ciepłymi wokalizami, a nawet elementami rapu.

- Święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości i chwil spędzanych z bliskimi. To także wspólne przygotowania, pieczenie ciast, gotowanie potraw czy strojenie choinki. W większości domów w trakcie wykonywania tych czynności z głośników wybrzmiewają piosenki z charakterystycznymi dzwoneczkami, podkreślającymi świąteczny klimat. Kilka miesięcy temu postanowiłam, że też chcę mieć w swoim repertuarze taki utwór. I stało się. Dziś mogę podzielić się ze słuchaczami singlem «Xmas». Stworzyłam go w moim ulubionym stylu, czyli R&B. Bardzo mi zależało na tym, aby zarówno warstwa instrumentalna, jak i tekstowa, już od pierwszych sekund trwania numeru wprawiała każdego w ten magiczny, świąteczny nastrój. I myślę, że to mi się udało – mówi XANSANA.