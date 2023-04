XIII rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Abp Marek Jędraszewski: "Potrzeba prawdy"

- Patrzymy na największe wysiłki, a przede wszystkim dokonania pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego działalność wyrastała z jego patriotyzmu opartego na chrześcijańskich fundamentach. Dlatego jego obecność w Tbilisi w 2008 roku i przestrzeganie przed niebezpieczeństwem rodzącej się neoimperialnej Rosji. To także jego sprzeciw przeciwko hegemonii Niemiec w prawach Unii Europejskiej i starania, by w zawartym w 2009 roku Traktacie Lizbońskim zagwarantować każdemu z członków Unii równe miejsce w oparciu o zasadę jednomyślności. To słynne jego przemówienie wobec premiera Rosji i kanclerza Niemiec, a także ówczesnego premiera Rzeczpospolitej Polskiej na Westerplatte 1 września 2009 roku. To także jego słowa, które miały paść w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku, by raz na zawsze przeciąć kłamstwo katyńskie, skonstruowane przez sowiecką Rosję, które stało się paktem założycielskim PRL-u - mówił abp. Marek Jędraszeski.