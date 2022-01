Wzruszająca historia suczki Sary. Zaginęła w sylwestra, utknęła w kamieniołomie. Teraz udało się ją uratować

Kraków. Tak wyglądała akcja ratowania psa w kamieniołomie Libana

Relację z tej wyjątkowej akcji zamieściło w mediach społecznościowych Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami:

"Zgłoszenie dotyczyło psa uwięzionego na skałach, w dawnej kopalni Liban. Początkowo nie do końca wierzyliśmy w treść zgłoszenia, lecz po ostatnich wydarzeniach w Skale, gdzie również na skałkach utknął piesek, czym prędzej udaliśmy się na miejsce, wskazane przez osobę zgłaszającą.

Tam też okazało się, że piesek jest jakieś 5 metrów niżej, w małej jaskini, do której wszedł, aby się schronić, lecz już nie potrafił z niej wyjść.

Osoba zgłaszająca - Pan Darek - okazał się osobą na właściwym miejscu, we właściwym czasie - posiada on sprzęt oraz umiejętności do wspinaczki. Kiedy my jechaliśmy po otrzymaniu zgłoszenia, On już zorganizował sprzęt, potrzebny do podjęcia akcji, odrywając tym samym swoją partnerkę od rutyny w pracy.

Wybranka Pana Darka błyskawicznie pojawiła się z całym workiem "zabawek", a nasz bohater już po chwili, schodził po linie na dół, do poszkodowanego.

Jak się okazało, suczka była nieufna i bardzo przestraszona - na przełamanie lodów, nasz Pan Darek zaserwował mokrą karmę.

Sunia początkowo niechętnie, wkrótce zajęła się degustacją. Po krótkiej dyskusji, psina przekonała się do naszego wspinacza i pozwoliła się złapać.

Niestety worek do planowanego transportu psa, okazał się za mały, więc wybór padł na wszystkim znaną, niebieską torbę, o wielu zastosowaniach.

Po szczęśliwym wywindowaniu suczki na górę, był wreszcie czas na radość, kilka pamiątkowych zdjęć, wybór imienia przez naszego bohatera (sunia otrzymała imię Tajga) i szybko w drogę do schroniska - wszak nie było wiadomo, ile biedulka była uwięziona, czy nie odbiło się to na jej zdrowiu.

W schronisku szybko została rozpoznana - to Sara poszukiwana od sylwestra!!!

Telefon do właścicieli i sunia cała i szczęśliwa jest już z powrotem w ukochanym domku.

Chcieliśmy podziękować Panu Darkowi oraz Jego Partnerce za upór, determinację, wielkie serce i odwagę w działaniu oraz wszystkim zaangażowanym w poszukiwania Sary.

Jednocześnie chcieliśmy przestrzec po raz kolejny, aby w dni okołosylwestrowe, zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie naszych pupili podczas spacerów.

Sara jest jednym z wielu zwierząt, ofiar sylwestrowego szaleństwa.

Dla niej skończyło się happy endem, lecz niestety, nie dla wszystkich zgub, tak się kończy.

Sara spędziła z dala od domu 12 dni. Gdzie była? Co jadła? Czy cały czas była w kamieniołomie? Możemy się tylko domyślać i spekulować. Mamy nadzieję, że szybko zapomni o tej niemiłej przygodzie".