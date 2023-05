Wzlot i upadek genialnego kompozytora. Pokaz czeskiego filmu "Il Boemo" w środę 17 maja w krakowskim Kinie Pod Baranami

"Il Boemo" wydobywa z mroków historii postać wybitnego artysty, który przez lata tworzył muzykę dla dworów i teatrów miejskich, od Neapolu po Florencję, Turyn i Wenecję. W połowie XVIII wieku praski młynarz Josef Mysliveček wyruszył do Włoch, by tam osiągnąć wielką sławę. Nazwany "Il Boemo" (po włosku "Czech"), stał się najpopularniejszym kompozytorem swoich czasów. Zaprzyjaźnił się również z młodym Mozartem, na którego twórczość miał niewątpliwy wpływ.

- Chciałem opowiedzieć historię człowieka, który podążał za silnym pragnieniem, by żyć swoim życiem. By stać się kimś, by osiągnąć samorealizację - tłumaczy reżyser Petr Vaclav.