Wytrawny thriller polityczny o uniwersalnym przesłaniu. Specjalny pokaz "Chłopca z niebios" w piątek 26 maja w Kinie Pod Baranami

"Chłopiec z niebios" to brawurowe kino polityczne, wpisujące się w ramy szpiegowskiego thrillera. Głównym bohaterem filmu jest rozmodlony Adam (Tawfeek Barhom), który dostaje się na studia teologiczne na prestiżowym uniwersytecie w Kairze. Pochodzący z prowincji chłopak trafia w sam środek gry pomiędzy teologami i państwowymi watażkami. Film przywodzi na myśl słynną powieść Stendhala "Czerwone i czarne" - jego główny bohater również musi zdecydować, czy opowiedzieć się po stronie władzy czy religii.

- Al-Azhar to Harvard dla ubogich. Jeśli jesteś wysoko postawionym muzułmaninem w Gambii lub malezyjskim biznesmenem, wyślij swojego syna do Al-Azhar to perfekcyjnie opanuje arabski i będzie recytował Koran. Al-Azhar jest trzecim najstarszym uniwersytetem na świecie i największym, bo liczy aż 300 tys. studentów - tłumaczy w wywiadach twórca filmu, Tarik Saleh.