Wyszukana opowieść o wzlocie i upadku króla rock and rolla. "Elvis" w kinach od 24 czerwca

„Elvis” to widowiskowy film o życiu i twórczości legendarnego króla rock and rolla. Produkcja opowiada historię młodego, utalentowanego artysty, stopniowo zdobywającego wielką sławę i rozgłos, którego karierą kieruje kontrowersyjny menedżer Tom Parker. W tle tej niezwykłej podróży, jaką odbył młody chłopak z Tupelo w stanie Missisipi do zwodniczego Las Vegas, jest zmieniający się krajobraz społeczny i kulturowy Stanów Zjednoczonych.