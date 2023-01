Wysyp chorób zakaźnych. W Małopolsce w 2022 roku odnotowano pod 400 proc. wzrost zachorowań na ospę wietrzną

Wraz z końcem epidemicznej izolacji powróciły choroby zakaźne, o których już dawno zapomnieliśmy. Jak wynika z danych udostępnionych nam przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Państwowy Zakład Higieny, w 2022 roku liczba przypadków niektórych chorób zakaźnych jest nawet kilkaset procent większa niż w 2021 roku! Przykładem jest m.in. ospa wietrzna – w minionym roku w samej Małopolsce odnotowano 15 tys. 428 zachorowań, podczas gdy w całym 2021 roku było ich 2 860, a w 2020 - 7 513.

- Wzrost liczby zachorowań na ospę wietrzną czy odrę w ubiegłym roku to m.in. pokłosie mniejszej liczby szczepień. Z roku na rok przybywa bowiem dzieci, które nie poddały się obowiązkowym iniekcjom, o co powinni zadbać ich rodzice. Nietrudno się domyślić, że do takiego stanu rzeczy sporą cegiełkę dołożyły środowiska antyszczepionkowe, które na szeroką skalę rozpowszechniają nieprawdziwe informacje o domniemanych skutkach ubocznych szczepionek – mówi nam prof. Anna Boroń- Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych.