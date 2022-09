Wystawy. W galerii ZPAF pejzaże widziane oczami krakowskich fotografów

- Czasami fotografujemy pejzaże… Lubimy to robić, ale nasze zdjęcia są skrajnie różne. Postanowiliśmy powiesić je naprzeciwko siebie i popatrzeć… - wyznają autorzy wystawy.

Marek Gardulski to autor cykli "Autoportret" i "Kącik dziecięcy", które powstały w latach 80. Stypendysta United States Information Agency , współpracował z The International Polaroid Collection (Photokina 1990 - "Selection 5"). Na początku lat dziewięćdziesiątych zestawem "Solvay" zwrócił się ku dokumentalnej fotografii przestrzeni industrialnej. Uczestnik wystaw : "Wokół dekady - polska fotografia lat 90-tych" (Muzeum Sztuki w Łodzi), "Marzyciele i świadkowie. Fotografia Polska XX wieku" (MN w Krakowie-Arsenał), "Polska fotografia w XX wieku" – ZPAF Warszawa, "XX wiek w Fotografii Polskiej z Kolekcji muzeum Sztuki w Łodzi" (The Shoto Museum of Art – Tokyo).