Wystawa makiet kolejowych w Nowohuckim Centrum Kultury. Oczy świeciły się tu dużym i małym! Anna Piatkowska

Mówi się, ze jak ojciec lub dziadek kupują w prezencie młodszym pokoleniom kolejkę, to po to, by samemu móc bawić się pociągiem. W sobotę w Nowohuckim Centrum Kultury takie fortele nie były potrzebne, sunące po torach miniaturowe wagoniki z zapartym tchem obserwowali mali i duzi.