Wystawa kultowych motocykli w Galerii Krakowskiej. Można zobaczyć historyczne i nowe modele Piotr Tymczak

Galeria Krakowska stała się mekką dla pasjonatów motoryzacji, prezentując unikatową wystawę motocykli Ducati. To jedyna okazja, by z bliska przyjrzeć się legendarnym modelom marki, które od lat inspirują i fascynują fanów sportów motorowych na całym świecie. Wystawa będzie czynna do 20 kwietnia 2024 r.