Wystawą „Gypsum Flesh Story” Akademia Sztuk Pięknych zainaugurowała Rok Matejki

- Kontekst dla wystawy i jej tytułu stanowi eksponowana na korytarzach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kolekcja "gipsów". Konkretnie odlewy antycznych i renesansowych rzeźb, sprowadzanych przez cały XIX wiek, a których ostatnich zakupów do zbiorów Akademii dokonywano jeszcze na początku XX stulecia. Zawarte w tytule terminy - gips i ciało -, budują szeroką klamrę między tym, co żywe i mięsiste, a tym co martwe i stałe - wyjaśnia Filip Rybkowski.