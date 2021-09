Wystaw ramiona do szczepienia! Jedno przeciwko grypie, drugie przeciwko COVID-19. Kto może skorzystać z bezpłatnych szczepień?

Jesienią i zimą łatwo się zarazić

Sezon zachorowań na grypę rozpoczyna się w październiku i trwa aż do wiosny. Chorobą łatwo się zarazić, bo przenosi się ona drogą kropelkową. Kiedy wirus znajdzie już drogę do naszego organizmu, szybko się namnaża, powodując wysoką gorączkę, katar, kaszel, ból głowy i mięśni czy uczucie rozbicia i ogólnego osłabienia. Objawy zazwyczaj ustępują po kilku dniach. U niektórych chorych grypa może jednak prowadzić do bardzo groźnych powikłań - np. zapalenia płuc czy zapalenia mięśnia sercowego - a w konsekwencji nawet śmierci.