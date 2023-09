Wyścig w Wieliczce. Będą zmiany w komunikacji miejskiej Piotr Rąpalski

W dniu 29.09.2023 r. (piątek) w godz. od ok. 18:00 do ok. 20:30 na terenie Wieliczki odbywać się będzie impreza sportowa, wyścig kolarski pn.: „Wyścig by Tomasz Marczyński II edycja Wieliczka/VI edycja Niepołomice 2023”. W związku z zamknięciem ulic na czas wyścigu zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii aglomeracyjnych.