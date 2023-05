Wypadek z udziałem bobra w Limanowej. Kierowca uciekł, ale zgubił tablicę. Zwierzę trafiło do lecznicy, mimo wysiłku lekarzy nie przeżyło.

Ratowali bobra w lecznicy w Limanowej

- Bóbr niestety nie przeżył. Miał prawdopodobnie bardzo poważne obrażenia wewnętrzne, bo wypróżniał się krwią. Dwa dni podawaliśmy mu leki przeciwbólowe, ale dzisiaj niestety już odszedł. Po uderzeniu samochodem może wydarzyć się wszystko. Jeszcze wieczorem w niedzielę wszystko było w porządku, ale dzisiaj już go zastałem martwego - mówi "Gazecie Krakowskiej" lekarz weterynarii Jarosław Stożek z lecznicy "Stożek".

Kierowca odjechał?

Do zdarzenia doszło w sobotę w okolicach Limanowej. W mediach społecznościowych pod postem o rannym bobrze, który znajduje się na stronie lecznicy najprawdopodobniej świadek zdarzenia zrelacjonował jak doszło do wypadku i zwrócił się do sprawcy, który nie udzielił pomocy zwierzęciu.