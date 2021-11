Wypadek na drodze pod Nowym Sączem. Strażacy przybyli na pomoc zanim ich wezwano

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

O groźnie wyglądającym wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych, jaki wydarzył się na drodze w miejscowości Podrzecze w gminie Podegrodzie oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dowiedział się od druhów z OSP Brzezna. Będąc w drodze powrotnej do remizy po zakończeniu innej akcji, zameldowali przez radiostację swojego samochodu, że przerywają powrót do bazy, podejmują akcją ratowniczą i proszą o pilne wsparcie innych jednostek.

Wieczór we wtorek, 9 listopada 2021 r., do akcji alarmem poderwani zostali druhowie OSP działającej w miejscowości, w której doszło do wypadku na drodze powiatowej prowadzącej od Chełmca przez Podegrodzie do Gołkowic.

Do wsi Podrzecze skierowane zostały również zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Nowym Sączu, a także ambulans Pogotowia Ratunkowego, bo interwencja medyków okazała się niezbędna.