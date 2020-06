Wypadek na A4. Zderzenie ciężarówki z pojazdem służby drogowej. Są utrudnienia [ZDJĘCIA]

Na autostradzie A4, między węzłem Bochnia a węzłem Targowisko (na wysokości Proszówek), doszło do zderzenia samochodu ciężarowego wiozącego piwo z pojazdem służby drogowej malującej oznakowanie. Na miejscu pracują służby. Ok. godziny 10:00 rozpocznie się przepompowywanie zawartości cysterny. Podczas przeładunku ruch będzie się odbywał wahadłowo, planowane zakończenie utrudnień ok. godz. 14.00.