Wypadek na A4. Na obwodnicy Krakowa zderzyło się pięć ciężarówek, lądował LPR. Gigantyczny korek na autostradzie w stronę Rzeszowa ZDJĘCIA

Jak informują świadkowie wypadku na A4, jeden z kierowców był uwalniany z kabiny przy użyciu narzędzi hydraulicznych.

Więcej informacji wkrótce

To szewski poniedziałek na krakowskich drogach. O 8 rano doszło na A4 doszło do karambolu między Węzłami Targowisko i Niepołomice. Na pasie w kierunku Krakowa zderzyło się sześć pojazdów. Do kolejnego zdarzenia, który wywołał korki, doszło później za Węzłem Zakopiańskim.

Do tego można doliczyć koszmarne korki na północy miasta. MPK informuje o bardzo dużych utrudnienia w kursowaniu autobusów w rejonie ul. Dobrego Pasterza i al. 29 Listopada.