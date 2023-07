Wyniki rekrutacji 2023 w Krakowie. Ogłoszono, kto dostał się do liceum, technikum czy branżowej szkoły I stopnia. Nadal czeka 657 miejsc

Nie ma już żadnych wątpliwości, wszystko zostało wyjaśnione: w środę, 19 lipca o godzinie 10. krakowskie szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych jak również osób niezakwalifikowanych do przyjęcia. Jedni cieszą się, że już we wrześniu rozpoczną naukę w wymarzonym liceum, technikum czy też szkole branżowej I stopnia, a inni szukają alternatywnej szkoły do dalszej edukacji niż ta, do której nie udało im się zakwalifikować. Największym zainteresowaniem cieszyły się klasy licealne z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim, a w przypadku techników – kształcące przyszłych programistów i logistyków. Przed uczniami potwierdzanie chęci przyjęcia do szkół. Na tych, którym się nie udało, czekają wolne miejsca w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 28 lipca.

Uczniowie, którzy ukończyli szkoły podstawowe, zgodnie z obowiązującymi terminami mieli czas do 10 lipca by uzupełnić wnioski o przyjęcie do pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Była to również ostateczna data by zmienić wniosek lub złożyć całkowicie nowy. W środę, 19 lipca w krakowskich szkołach ponadpodstawowych opublikowano listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Jak dowiadujemy się w X LO w Krakowie, niektórzy niecierpliwi już dzień wcześniej sprawdzali czy przypadkiem nie ma wywieszonych list kwalifikacyjnych. Jednak w środę, 19 lipca wcale nie było oblężenia przez osoby zainteresowane, ani nosów przyklejonych do szyb, na których wywieszono wyniki. Pojedynczy uczniowie lub ich rodzice co jakiś sprawdzali listy. Ewidentnie większość uczniów postawiła na sprawdzenie list przez Internet.

- X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej było moim drugim wyborem i tylko z ciekawości przyszedłem sprawdzić czy udało mi się dostać. Tak naprawdę pierwszy wybór to było II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie - klasa o profilu matematyka, fizyka i informatyka. Do "dwójki" udało mi się dostać i od września zacznę tam naukę. Bardzo się cieszę - mówił nam Wojciech, który w środę przyszedł sprawdzić wyniki rekrutacji.

Hity tegorocznej rekrutacji

Najwięcej chętnych znów było na podjęcie nauki w krakowskich ogólniakach. W tym roku kandydaci w liceach najchętniej aplikowali do klas z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim – 6,29 podania na 1 miejsce w IV Liceum Ogólnokształcącym, 4 podania na 1 miejsce w VII Liceum Ogólnokształcącym i 3,93 podania na 1 miejsce w X Liceum Ogólnokształcącym.

W przypadku techników największym zainteresowaniem cieszyły się grupy rekrutacyjne dla zawodu technik-programista w Technikum Łączności – 9,53 podań na 1 miejsce, technik logistyk w Technikum Komunikacyjnym nr 25 – 3,13 podania na 1 miejsce i technik programista w Technikum Elektryczno-Elektronicznym nr 7 – 3,13 podania na 1 miejsce. W tym roku szkołę podstawową ukończyło 8977 osób (dane nie uwzględniają absolwentów szkół specjalnych), w tym 7435 to absolwenci szkół samorządowych, a 1542 szkół niesamorządowch. Na rok szkolny 2023/2024 w samorządowych szkołach ponadpodstawowych do klas pierwszych przygotowano 11 486 miejsc: 6 178 w liceach, 4 024 w technikach i 1 284 w branżowych szkołach I stopnia.

Natomiast o przyjęcie do wskazanych szkół jako szkoły pierwszego wyboru ubiegało się 12 133 kandydatów, w tym do liceów – 7 917, do techników – 3 738 i do branżowych szkół – 478 kandydatów. Oznacza to, że aż 3 156 to absolwenci spoza Krakowa.

- Do szkół zostało zakwalifikowanych 10 372 kandydatów (6 107 do liceów, 3 731 do techników i 534 do szkół branżowych). Na uczniów czeka nadal 657 wolnych miejsc (w tym w liceach – 71, technikach – 228 i szkołach branżowych – 358). Należy podkreślić, że wspomniane dane dotyczą tylko szkół prowadzonych przez miejski samorząd, a ofertę rekrutacyjną uzupełniają także szkoły niesamorządowe. Z oferty tej mogą korzystać uczniowie z Krakowa oraz z innych miejscowości - informuje krakowski magistrat. Ze względu na brak zainteresowania nauką w zawodach, z oferty rekrutacyjnej części branżowych szkół I stopnia i techników usunięto grupy rekrutacyjne, do których nie było chętnych lub ich liczba nie pozwalała na rozpoczęcie kształcenia w nowym roku. Liczba miejsc w takich grupach wynosiła 457.

Czy zawsze wybór jest odpowiedni?

Jak informuje krakowski magistrat, co roku niepokojącym zjawiskiem jest składanie podań nawet do najbardziej popularnych liceów i techników przez uczniów ze zbyt niską liczbą punktów (jak np. w tym roku – uczeń mający zaledwie 29,35 punktów aplikował o przyjęcie do technikum).

– Wraz z dyrektorami szkół i nauczycielami zachęcamy rodziców do tego, aby podejmowali ze swoimi dziećmi racjonalne wybory podczas rekrutacji. Gdy do danej klasy czy szkoły trafiają uczniowie z niewielką liczbą punktów i jednocześnie niższymi wynikami w nauce, często borykają się z trudnościami edukacyjnymi i problemami z realizacją programu szkolnego. Niejednokrotnie jest to przyczyną zaburzeń psychospołecznych u młodych ludzi i obniżenia ich poczucia własnej wartości. Problemy edukacyjne nierzadko skutkują też wcześniejszym zakończeniem edukacji przez uczniów. Dlatego co roku namawiamy do tego, aby zwrócić uwagę na bogatą ofertę kształcenia – nie tylko w liceach i technikach, ale także w szkołach branżowych I stopnia. Dają one uczniom możliwość rozwijania ich zainteresowań, a także nabycia konkretnych kompetencji zawodowych – informuje Wydział Edukacji UMK.

Co dalej?

Od 19 lipca do 26 lipca zakwalifikowani uczniowie mogą potwierdzać wolę przyjęcia do szkoły. 27 lipca zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klas wstępnych i pierwszych. Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do żadnej ze szkół, mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej. Będzie ona prowadzona przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami po ogłoszeniu list przyjętych, czyli od 28 lipca. Tak jak pierwszy etap rekrutacji, także rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Mogą w niej uczestniczyć także kandydaci, którzy zostaną przyjęci do szkół w rekrutacji zasadniczej.

Najpopularniejsze wybory w ubiegłym roku

W 2022 roku w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Kraków do żadnej ze szkół nie zakwalifikowało się 2636 kandydatów starających się z tzw. pierwszego wyboru. W 2021 r. takich kandydatów było 1317.

W poprzednim roku, uczniowie kończący szkoły podstawowe bardzo chętnie aplikowali - do klas X LO: z rozszerzonym j. polskim, biologią i j. angielskim oraz matematyką, geografią i j. angielskim. Równie chętnie składali swoje wnioski do VIII LO (klasa mat-inf-j.ang.), VII LO (mat-geo-j.ang.), a także do VI LO (oddział międzynarodowy). W 2022 r. wśród techników najpopularniejsze były: Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie (technik programista), Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 w Zespole Szkół Energetycznych (technik-informatyk) i Technikum Gastronomiczne nr 11 (technik żywienia i usług gastronomicznych). Przypominamy, że na rok szkolny 2022/2023 szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez gminę Kraków przygotowały łącznie 10 618 miejsc.

