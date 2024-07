Wyniki matur 2024. Małopolska na pierwszym miejscu w skali kraju. Maturzyści już znają wyniki egzaminu dojrzałości

Maturę zdało 84,1 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce, czyli 206 842 osób. Nieco ponad 13,5 tys. tegorocznych maturzystów (5,5 proc.) nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu. 25,5 tys. osób (10,4 proc.) ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. Województwo małopolskie kolejny raz z najwyższym poziomem zdawalności matur - 87,1 proc. Z kolei 9 proc. małopolskich absolwentów ma prawo do poprawki sierpniowej. Ogółem w całym kraju unieważniono 202 egzaminy maturalne.

Wyniki matur 2024. Małopolska znów liderem

Od wtorku, 9 lipca rano każdy zdający może sprawdzić swoje wyniki on-line. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz komisje okręgowe opublikowały już także zbiorcze wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej, majowej. W ubiegłym roku maturę zdało 84,4 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych w całej Polsce - liceów, techników i branżowych szkół II stopnia, czyli niewiele więcej niż w roku bieżącym. Dla porównania, w 2022 roku maturę zdało 78,2 proc. maturzystów. Spoglądając na mapę z danymi dla województw, dostrzegamy lidera - Małopolskę, która kolejny raz wypadła na egzaminach znakomicie. Jeśli chodzi o wszystkich maturzystów (niezależnie od formuły egzaminu), województwo małopolskie ma odsetek sukcesów na maturze wyższy niż pozostałe województwa - maturę zdało w Małopolsce 87,1 proc. absolwentów, 9 procent ma prawo do poprawki. Tuż za Małopolską uplasowały się województwa: świętokrzyskie i mazowieckie, gdzie maturę zdało 86 proc. absolwentów. W województwie mazowieckim do egzaminu poprawkowego może przystąpić 10 proc. absolwentów, a w województwie świętokrzyskim 9 proc.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w Formule 2023 w terminie głównym w maju 2024 roku w województwie małopolskim przystąpiło 23 694 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia) oraz 18 absolwentów – obywateli Ukrainy. W Małopolsce 20 644 osób zdało maturę, a do egzaminu poprawkowego może przystąpić 2 143 tegorocznych maturzystów. 907 absolwentów z Małopolski nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu.

Ponad 245 tys. maturzystów w maju 2024r.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w Formule 2023 w terminie głównym w Polsce w maju 2024 roku przystąpiło 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych: 148 779 absolwentów liceum ogólnokształcącego, 95 678 absolwentów technikum, 1 509 absolwentów szkól branżowych oraz 229 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2024 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w 2024 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu. Absolwenci z lat ubiegłych przystępowali do egzaminu maturalnego w Formule 2015. Jak informuje CKE: - Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą udostępnione 10 września 2024 r. W 4-letnich liceach ogólnokształcących w całym kraju odsetek zdawalności egzaminów wyniósł 88,6 proc. Z kolei w 5-letnich technikach – 78,1 proc, a w branżowych szkołach II stopnia – 17,4 proc. Jeżeli chodzi o zdane matury wśród obywateli Ukrainy to 77,7 proc. maturzystów zdało egzaminy, 13,1 proc. może maturę poprawić w sierpniu, a 9,2 proc. matury nie zdało.

Odsetek sukcesów w Małopolsce wśród absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego wyniósł 91 proc., a 7 proc. ma prawo do poprawki. Z kolei odsetek sukcesów wśród absolwentów 5-letniego technikum wyniósł 83 proc, a 12 proc. ma prawo do poprawki.

Obowiązkowe i rozszerzone egzaminy maturalne

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2024 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego

w części ustnej z: języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej oraz części ustnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Wyniki matur. Tak wyglądały poszczególne przedmioty

W całym kraju egzamin maturalny na poziomie podstawowym z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki zdało 89 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego, zdało 96 proc. W Małopolsce było to z j. polskiego - 97 proc, z matematyki - 91 proc, a z j. angielskiego 96 proc.

Wybitni maturzyści

Jak podaje CKE, z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych 1 275 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, w tym m.in.: 210 osób – historia, 160 osób – język polski, 127 osób – filozofia, 108 osób – matematyka, 77 osób – geografia, 61 osób – historia sztuki, 57 osób – informatyka, 55 osób – język francuski, 55 osób – język hiszpański, 55 osób – fizyka.

- Osób, które ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 do 100 proc. punktów było 2 634 - informuje CKE. Z kolei osób, które ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części ustnej oraz pisemnej uzyskały od 90 do 100 proc. punktów było 5 312. Osób, które ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części ustnej oraz w części pisemnej uzyskały od 90 do 100 proc. punktów było 240.

Egzamin poprawkowy w sierpniu br.

CKE przypomina o zasadach przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2024r.: Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.

Do 16 lipca br. (wtorek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja).

20 sierpnia br. (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna

21 sierpnia br. (środa) – część ustna

Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 10 września br.

