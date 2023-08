Wynalazcy z Politechniki Krakowskiej na medal, a nawet na trzy medale. Innowacje nagrodzone w Korei

Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE) trwała od 20 do 22 lipca w Goyang w Korei Południowej. Ta wystawa wynalazków to prestiżowe wydarzenie organizowane przez Koreańskie Stowarzyszenie Wynalazców (KWIA) we współpracy z Korean Intellectual Property Office (KIPO). Celem wystawy jest promowanie działalności badawczej kobiet, a także ułatwienie wymiany wiedzy i pomysłów między wynalazczyniami. Podczas targów prezentowane są wyjątkowe wynalazki, a ich twórczynie zyskują uznanie na arenie międzynarodowej.

W 16. edycji imprezy uczestniczyło ponad 370 wynalazców z 19 krajów świata, w tym także z Polski. Innowacyjne pomysły zaprezentowane na stoisku Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zostały nagrodzone pięcioma medalami: dwoma złotymi, dwoma srebrnymi i jednym brązowym. Dwa złote i jeden srebrny medal zostały zdobyte przez członków Koła Naukowego Smart Mat z Politechniki Krakowskiej. Drugi srebrny medal otrzymał Uniwersytet Medyczny w Łodzi, natomiast brąz zdobyła Politechnika Lubelska.