Wynagrodzenia w Małopolsce 2021. Lista płac według powiatów ujawnia olbrzymie różnice między Krakowem a wschodem i południem regionu

Średnia krakowska pensja w sektorze przedsiębiorstw wynosi 7254 zł brutto, ale w powiecie krakowskim, w gminach sąsiadujących bezpośrednio ze stolicą Małopolski, spada do 6477 zł. Stawki w firmach ulokowanych w Krakowie w okolicach ronda Ofiar Katynia są o średnio 700 złotych wyższe niż w Rząsce czy Kryspinowie, a mówimy tu przecież o parokilometrowej odległości, którą można pokonać w kilkanaście minut rowerem. Średnie wynagrodzenie spada o kolejne 1000 złotych, jeśli ktoś pracuje w powiecie wielickim, np. w Niepołomicach, albo na północ od Krakowa, np. w Miechowie lub Proszowicach. Co ciekawe, słabo (średnia poniżej 5 tys. zł) wypadają także Myślenice.

Dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Krakowie i Małopolsce podawane co miesiąc przez GUS obejmują wyłącznie zarobki pracowników przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób i nie uwzględniają bardzo licznych w naszym regionie mikrofirm, a tam zarabia się średnio o jedną czwartą mniej niż głoszą statystyki. Przeciętną płacę zawyżają dodatkowo, także w Krakowie, dwie grupy pracowników – z sekcji informacja i komunikacja (średnia ponad 11 tys. zł) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (10 tys. zł). Nasze najnowsze analizy pokazują jednak ogromne zróżnicowanie zarobków nie tylko między branżami, ale i w zależności od miejsca wykonywania pracy.

Zdecydowanie najgorszy poziom zarobków jest jednak we wschodniej części Małopolski, przy czym i tam występują znaczące różnice. Np. w całym podregionie tarnowskim średnia wynosi 5 485 zł, ale wyraźnie zawyża ją sam Tarnów (prawie 6,2 tys. zł), bo w sąsiednich gminach jest to raczej 4,5 tys. zł. W podregionie nowosądeckim płace są bardziej wyrównane: w Nowym Sączu zarabia się średnio tylko o 300 złotych więcej niż w okalających gminach oraz w powiatach gorlickim i limanowskim. Podobnie wygląda to w Małopolsce Zachodniej – różnic między Oświęcimiem a Chrzanowem właściwie nie ma, trochę odstają Wadowice. Nieco bardziej rozwarstwione są pensje w podregionie nowotarskim, gdzie średnią ciągnie w górę Zakopane z okolicą.