Wynagrodzenia w Krakowie 2022. Ile się zarabia w korporacjach pod Wawelem. Ranking stanowisk od doradcy i konsultanta po dyrektora i prezesa

Warszawa, sporo niżej Katowice, a potem długo długo nic – tak przez lata można było w skrócie opisać ranking wynagrodzeń w polskich metropoliach. Stawki w stolicy rosły dzięki ogromnej liczbie działających tam, głównie zagranicznych, korporacji i oddziałów globalnych gigantów. Dość powiedzieć, że blisko 90 procent firm o największych przychodach miało siedzibę właśnie w Warszawie. Z kolei średnią pensję na Śląsku długo windowali górnicy. Ale to już przeszłość. Po pierwsze: mniej więcej od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej Kraków stał się ulubionym miejscem wielu globalnych korporacji, zwłaszcza tych szukających lokalizacji dla nowoczesnych centrów obsługi biznesu. Po drugie: liczba górników w sąsiednim regionie stopniała trzykrotnie, a ich zarobki nie stanowią już, jak niegdyś bywało, dwukrotności średniej krajowej, a jedynie ok. 120 proc. owej średniej (8250 zł brutto). Są zatem sporo niższe od wynagrodzeń szeregowych specjalistów w większości krakowskich korpo.