Wymień swój stary piec jak najszybciej! Teraz dotacje z programu „Czyste Powietrze” są jeszcze wyższe

Czasu zostało więc już bardzo niewiele. Dlatego trzeba się pospieszyć. Rozpoczynające się właśnie lato to dobry moment na to, by o tym pomyśleć – tak, by zdążyć przed sezonem grzewczym. Bo przecież wymiana źródła ogrzewania, ocieplenie domu czy montaż fotowoltaiki to nie są inwestycje, które przeprowadza się z dnia na dzień. Wymagają one solidnego przygotowania i czasu. Oraz – oczywiście – pieniędzy.

Już 1 maja 2024 r. w Małopolsce wejdzie w życie – zgodnie z przepisami uchwały antysmogowej – zakaz używania „kopciuchów”, czyli kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych (to te, które trują powietrze najbardziej i przyczyniają się do powstawania smogu). Oznacza to, że wszyscy Małopolanie, którzy wciąż jeszcze używają pozaklasowych kotłów, mają tylko niecały rok na ich wymianę.

Program „Czyste Powietrze” – jeszcze wyższe dotacje

– Teraz naprawdę warto zainwestować w nowe źródło ogrzewania i ocieplenie domu. Niemal dwukrotnie wyższe dotacje to bardzo duże wsparcie i mamy nadzieję, że Małopolanie z niego skorzystają – mówi Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego, który niedawno zorganizował kampanię „Wymień piec, to się opłaca” mającą zachęcić Małopolan do wymiany przestarzałych kotłów i ocieplania domów.

Jakie dofinansowanie do wymiany pieca i termomodernizacji

1. poziom dofinansowania. Osoby z rocznym dochodem do 135 tys. zł są uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania. Maksymalna wysokość dotacji, jaką można otrzymać, to 66 tys. zł.

2. poziom dofinansowania. Dotyczy on osób o dochodach miesięcznych do 1894 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji, na jaką można liczyć, to 99 tys. zł.

3. poziom dofinansowania. Mogą z niego skorzystać właściciele domów o dochodach miesięcznych do 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji, na jaką można liczyć przy tym najwyższym poziomie dofinansowania, to aż 135 tys. zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl. W każdej gminie w Małopolsce działa też punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”.