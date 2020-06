Wygrana Wisły Kraków na wagę utrzymania w ekstraklasie? Jest już tego bardzo blisko [SKRÓT MECZU WISŁY]

A to dlatego, że Wisła Kraków wciąż ma w tabeli grupy spadkowej pięć punktów przewagi nad 14. Arką Gdynia, co de facto oznacza punktów sześć - rywale znad morza w chwili dzielenia ekstraklasy na dwie grupy mieli mniej punktów po rundzie zasadniczej, więc w przypadku zrównania się punktami obu zespołów na koniec sezonu to "Biała Gwiazda" znajdzie się na lepszej pozycji.