Wyczółkowski odnaleziony. Pastel z burzliwą historią głównym bohaterem wystawy na Wawelu

Pastelu, który skrywa wiele tajemnic. Powstały w 1900 i podarowany Wawelowi w 1931 roku przez lwowskiego kolekcjonera dzieł sztuki Leona Pinińskiego na Zamku nie gościł długo. Dzieło, wpisane do Inwentarza pod numerem 203 jako "Wiejska dziewczyna w żółtej chuście", zaginęło w czasie II wojny światowej i figurowało na wawelskiej liście strat wojennych. W grudniu 2020 roku obraz pojawił się na aukcji dzieł sztuki w Warszawie, został zidentyfikowany i odzyskany. Tak - już pod nazwą "Góralka. Dziewczyna w żółtej chuście" - w grudniu 2021 roku wrócił na Wawel. I wtedy okazało się, że "góralką" nie jest.

- Strój jest istotny dla rozpoznania, kim naprawdę jest dziewczyna. Ma na sobie tzw. wizytkę, rodzaj katanki, a na głowie tytułową żółtą chustkę w kwiatowy wzór. Trzeba zwrócić uwagę, że chusta zawiązana jest z tyłu głowy - to bardzo charakterystyczne. Strój uzupełniają szeroka spódnica i zapaska. Jeżeli lepiej przyjrzymy się pastelowi, zobaczymy, że dziewczyna jest w odświętnym stroju, ponieważ na szyi ma jeszcze dwa sznury korali. I właśnie ten strój budził moje wątpliwości co do tego, że dziewczyna jest góralką - mówi Agnieszka Janczyk, kuratorka wystawy.