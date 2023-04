Wycinka lasu pod Krakowem. Mieszkańcy Rącznej oburzeni brakiem konsultacji i informacji o przyczynach wycinki

- Na terenie Rącznej, w gminie Liszki doszło do zniszczenia lasu przez wycinkę drzew przy terenach Cracovii. Jesteśmy zaniepokojeni zaistniałą sytuacją, bo nie było z mieszkańcami spotkania, nie zostali poinformowali o tym z jakiego powodu jest wycinka - alarmuje nas jeden z mieszkańców Rącznej, nazwisko pozostawia do wiadomości redakcji.

Las, który sadzili mieszkańcy

- Jako mieszkańcy wsi Rączna zwracamy się z uprzejmą prośbą do pana wójta gminy Liszki i powyższych instytucji o wyjaśnienie, z jakiego powodu trwa masowa wycinka lasu w miejscowości Rączna - napisali mieszkańcy z swoim piśmie do urzędników i instytucji.

Drzewa pod kontrolą Nadleśnictwa Krzeszowice

Pisma dotarły do wielu instytucji, ale okazuje się, że wszystko trafia do zarządcy i organu nadzorującego. Las w Rącznej znajduje się na działce należącej do gminy Liszki. Nadleśnictwo Krzeszowice jest wskazane jako organ nadzorujący lasy gminne. W przypadku tego lasu w Rącznej ten obszar nadzoruje Leśnictwo Brodła wchodzące w skład Nadleśnictwa Krzeszowice. Wszystkie prace są prowadzone pod kontrolą tej instytucji.