Wyciek danych 50 tys. sędziów i prokuratorów w Krakowie. Stowarzyszenie Iustitia: To pożywka dla przestępców i hejterów

Dyrekcja szkoły w publikowanym piśmie twierdzi, że usunięto już wszystkie hasła dostępu do Platformy Szkoleniowej, zawiadomiono o włamaniu policję i prokuraturę krajową oraz "podjęto czynności zmierzające do zablokowania i usunięcia możliwości rozpowszechniania skradzionych danych". Śledztwo ma prowadzić Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Z ustaleń wynika, że sprawa dotyka około ponad 50 tys. osób, użytkownicy platformy szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dane to imiona i nazwiska, numery telefonów oraz nazwy jednostek, w których osoby są zatrudnione.

„Iustitia” zauważa, że wyciekły wrażliwe informacje, które powinny być szczególnie chronione. To niezwykle niepokojące z uwagi ma możliwość powiązania tych danych z informacjami zawartymi z publikowanymi w internecie oświadczeniami majątkowymi. Publikacja tych oświadczeń powinna być zatem wstrzymana.

Zdaniem stowarzyszenia zaistniała sytuacja stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa majątkowego ale też osobistego tysięcy polskich sędziów. Dane te mogą być ponadto pozyskane przez przestępców lub inne osoby, które nigdy nie powinny wejść w ich posiadanie, np. przez hejterów.