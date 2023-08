Wycieczki, warsztaty, zabawy, projekcje. 1 września ruszą zapisy na bezpłatne wydarzenia w ramach akcji "Zajrzyj do Huty!"

„Zajrzyj do Huty” to inicjatywa, która od kilkunastu lat jest stałym punktem w kalendarzu kulturalnych imprez nowohuckich. Odbywa się co roku we wrześniu i trwa trzy dni (od piątku do niedzieli).

Organizatorem „Zajrzyj do Huty” jest Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa, które zaprasza do współpracy liczne instytucje działające na terenie dzielnicy oraz jej mieszkańców chcących opowiedzieć o swojej „małej ojczyźnie”. W ostatnich latach w projekt angażują się także lokalni przedsiębiorcy.

Program imprezy obejmuje różnorodne wydarzenia i atrakcje dla odbiorców w każdym wieku – od dzieci po seniorów. Spacery, wycieczki, gry terenowe, warsztaty dla dzieci i rodzin, zajęcia sportowe, zabawy podwórkowe, pokazy filmowe, wykłady dotyczące Nowej Huty wygłaszane przez specjalistów w różnych dziedzinach – to tylko niektóre z propozycji przygotowanych dla osób, które zdecydują się odwiedzić Nową Hutę.