Wycieczki rowerowe do 12 km od Krakowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Trasy rowerowe z Krakowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 12 km od Krakowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 grudnia w Krakowie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 19 grudnia w Krakowie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 22,94 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 220 m

Suma zjazdów: 221 m

Trasę dla rowerzystów z Krakowa poleca Mirekblagier

Wycieczka na popołudnie na zamek w Korzkwi. Trasa prowadzi drogami gruntowymi i asfaltowymi o małym natężeniu ruchu. Jest kilka podjazdów, ale trasa technicznie jest łatwa. Startujemy w Witkowicach ul. Dożynkowa obok szpitala okulistycznego. Jedziemy ul. Dożynkową pod górę w kierunku Bibic i Zielonek. Dojeżdżamy do drogi relacji Zielonki Bibice i jedziemy prosto szutrową drogą do hotelu. Nie nie chce nam się spać, hotel zlokalizowany jest w Forcie Zielonki, który to był częścią Twierdzy Kraków na przełomie XIX i XXw. Teraz jest tam dość specyficzny hotel, ale połowa fortu jest w takim stanie jak za Cesarza Pana, i dzięki uprzejmości personelu można zwiedzić zabytek. Można też postrzelać na strzelnicy, zagrać w paintballa, lub powspinać się w parku linowym. Więcej informacji o hotelu: