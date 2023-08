Wycieczki pociągiem w starym stylu. To idealna przygoda na zakończenie wakacji 2023. Odkryj urok podróży koleją w stylu retro

Kolejowe wycieczki retro na koniec wakacji

Pogórze 2023 to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się na trasach kolejowych w regionie południowo-zachodniej Polski. Odcinki głównych i lokalnych linii kolejowych na terenach:

Śląska,

Opolszczyzny,

Dolnego Śląska,

Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej

staną się areną dla specjalnych pociągów turystycznych. Ta niecodzienna forma podróżowania pozwoli uczestnikom poczuć ducha przeszłości i oddać się nostalgii.

Pociągi, które zostaną wykorzystane w czasie wypraw, pochodzą z lat 70. i 80. XX wieku, a na czele każdego z nich staną historyczne lokomotywy spalinowe serii SU42 lub SU46. To nie tylko zwykła podróż, ale również podróż w czasie.

Podróże odbędą się w dniach 1-3 września, a pasażerowie będą mogli wybrać się na jedną z wielu tras. Pociągi przejadą przez urokliwe miejsca, takie jak Kłodzko Miasto, Bystrzyca Kłodzka, Wałbrzych, Poznań, Wrocław, Nysa, Świdnica i wiele innych. To nie tylko okazja do podziwiania krajobrazów, ale i do zaliczenia linii kolejowych, które często są zapomniane lub już nieczynne dla ruchu pasażerskiego.