Wybory samorządowe 2024 w Krakowie. Doświadczeni radni miejscy wystartują z list Łukasza Gibały

Michał Starobrat będzie otwierał listę „Krakowa dla Mieszkańców” do rady miasta w okręgu 4, obejmującym Łagiewniki, Borek Fałęcki, Swoszowice i Podgórze Duchackie. Start wraz z Gibałą potwierdziła we wtorek także Małgorzata Jantos, która w tej kadencji, wraz m.in. ze Starobratem należy w RMK do klubu „Nowoczesny Kraków”.

– Zyskujemy dwoje kandydatów, którzy wzmacniają nasze listy. Małgorzata Jantos ma z nas wszystkich największe doświadczenie samorządowe, co jest nie do przecenienia, i ogromną wiedzę w obszarze kultury. Michał Starobrat jako lider listy daje gwarancję, że peryferyjne części miasta wreszcie będą docenione. A jako wiceszef komisji budżetowej w radzie wnosi także doświadczenie w finansowym spinaniu różnych projektów i inwestycji – mówił we wtorek o nowych osobach w swym zespole Łukasz Gibała.

Drożejące mieszkania w Polsce