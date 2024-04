Wybory samorządowe 2024 w Krakowie. Czekamy na oficjalne wyniki. Będą trochę się różnić od sondażu exit poll

Sensacja w Krakowie. Faworyzowany, niezależny kandydat Łukasz Gibała zdobył 28,4 proc. poparcia, a wyprzedził go Aleksander Miszalski z Platformy Obywatelskiej - 39,4 proc. - to dwójka polityków, którzy według sondażu exit poll weszli do drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Na trzecim miejscu znalazł się Łukasz Kmita (Prawo i Sprawiedliwość) 14,7 proc.

W Krakowie i Małopolsce wybory samorządowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Często w obwodowych komisjach wyborczych trzeba było stanąć w kolejce. Słoneczna pogoda sprzyjała, by pójść na głosowanie. Z jej powodu część osób wybrało się jednak spełnić obywatelski obowiązek w ostatniej chwili, a więc przed godziną 21.

