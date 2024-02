Wybory samorządowe 2024. Kandydat na prezydenta Krakowa Rafał Komarewicz: tania komunikacja, metro, referendum

- Przyjechałem do Krakowa by powiedzieć, że Rafał Komarewicz, którego znacie przed wszystkim nie z gadania a działania, jest człowiekiem, który powinien zdobyć wasze zaufanie zaufanie w wyborach na prezydenta Krakowa. Rafał ma pomysł na Kraków i o tym będzie dziś opowiadał. Wierzę, że te wybory będą pozytywne dla Rafała, że zyska wasze zaufanie. Te pięć najbliższych tygodni, to będzie można powiedzieć – sprint wyborczy, bo czasu do wyborów jest już bardzo mało – mówił Szymon Hołownia, którego publiczność powitała długą owacją na stojąco.

Wszystko wskazuje na to, że mottem przewodnim kampanii wyborczej Rafała Komarewicza będzie – „Kraków potrzebuje zmian”, jak powtarzano we wtorkowy wieczór: „zmian koniecznych, ale także bezpiecznych, bo tylko takie zmiany mają sens”. - To nie przypadek, że to spotkanie odbywa się w Nowej Hucie, bo ten rejon jest symbolem zmian, to tutaj rodziła się krakowska Solidarność – zaznaczyła prowadząca wydarzenie.