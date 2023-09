Wybory parlamentarne 2023. Lista kandydatów do Sejmu z okręgu nr 13 i do Senatu z okręgów nr 31, 32, 33 Redakcja Naszemiasto.pl

Lista kandydatów do Sejmu z okręgu nr 13 i Senatu z okręgów nr 31, 32, 33 Karolina Misztal

Już niedługo odbędą się wybory parlamentarne 2023. Znamy listy kandydatów do Sejmu z okręgu numer 13 i do Senatu z okręgów numer 31, 32, 33. W całej Polsce będziemy mogli zagłosować na wybranych przez siebie polityków. Wyborcy z okręgu do Sejmu numer 13 i okręgów do Senatu numer 31, 32, 33 będą uczestniczyć w głosowaniu na jednego spośród kandydatów na posłów i jednego z potencjalnych senatorów. Zobacz, jakie nazwiska znalazły się na liście w Twoim okręgu.