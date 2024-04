Wybory 2024. W powiecie wielickim frekwencja minimalnie większa niż w Małopolsce. Najliczniej głosują w gminie Biskupice Barbara Ciryt

W powiecie wielickim frekwencja nieznacznie większa niż w całym województwie małopolskim - zdjęcie ilustracyjne Piotr Krzyżanowski/Polska Press Grupa

W powiecie wielickim II tura wyborów odbywa się w czterech gminach. Średnio w całym powiecie frekwencja do godziny 12 wyniosła 13,21 proc. To niewiele więcej niż średnia wojewódzka. W tym powiecie najbardziej zmobilizowani do wyborów są mieszkańcy gminy Biskupice, bo do południa zagłosowało już blisko 17 proc uprawnionych, natomiast najmniej licznie głosowali mieszkańcy gminy Wieliczka, bo tutaj frekwencja w południe nieznacznie przekroczyła 12 proc.